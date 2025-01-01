غزل المحلة يخسر على ملعبه من البنك الأهلي في الدوري الممتاز

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، مساء اليوم الأربعاء، هزيمة من ضيفه البنك الأهلي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ غزل المحلة على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن فريق البنك الأهلي هز شباك أصحاب الأرض بهدف مبكر عكس سير اللقاء.

مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي

قدم أسامة فيصل تمريرة رائعة لزميله ياو أنور خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء، ليستقبل الأخير الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ويحتسب هدف تقدم البنك الأهلي على غزل المحلة.

وفي الشوط الثاني، استمر غزل المحلة في حرمان البنك الأهلي من الكرة، وضغط على مرماه بقوة، لكن صلابة دفاع الضيوف منعت هدف التعادل لأصحاب الأرض، في ظل براعة الحارس أحمد صبحي في حماية عرينه، لينتهي اللقاء بالخسارة الأولى لزعيم الفلاحين على أرضه في الدوري الممتاز هذا الموسم.

بتلك النتيجة، قفز فريق البنك الأهلي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، متساويًا مع غزل المحلة صاحب المرتبة العاشرة بنفس عدد النقاط.