ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يشهد فعاليات "ملتقى أنشطة اليوم الواحد" بمركز شباب المدينة

محافظ سوهاج خلال
محافظ سوهاج خلال فعاليات "ملتقى أنشطة اليوم الواحد"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات "ملتقى أنشطة اليوم الواحد" تحت شعار "مهرجان ليالي مراكز الشباب"، والذي أقيم بمركز شباب مدينة سوهاج، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج، ومحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقد تفقد محافظ سوهاج فعاليات الملتقى المتنوعة والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات، منها " ندوة تثقيفية عن مواجهة الشائعات وتأثيرها على المجتمع، ودوري معلوماتي ثقافي، وقافلة طبية، بالإضافة إلى بانوراما رياضية شملت مختلف الألعاب الرياضية والكشفية"  .

وأكد المحافظ على أهمية هذه المهرجانات الرياضية والترفيهية في تحصين الشباب ضد أخطار التطرف، والمغالاة بإعتبارها الوعاء المناسب للاستفادة من طاقاتهم وتطلعاتهم .

وفي ختام الفعاليات، قام محافظ سوهاج بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية والأنشطة المختلفة التي أقيمت خلال الملتقى، مشيدًا بجهود المنظمين والمشاركين في إنجاح الحدث، وداعيًا إلى المزيد من المبادرات التي تعزز دور مراكز الشباب في تنمية قدرات أبنائنا الشباب وتطوير مهاراتهم.

1000030376
1000030376
1000030378
1000030378
1000030380
1000030380
1000030372
1000030372
1000030366
1000030366
1000030370
1000030370
1000030374
1000030374
1000030362
1000030362
1000030368
1000030368
1000030384
1000030384
1000030382
1000030382
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الشباب والرياضة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج سوهاج