استثمار ضخم للغاز الطبيعي المسال في السنغال وموريتانيا

الأربعاء 01/يناير/2025 - 10:03 م

بدأ مشروع غاز "جراند تورتيه أحميم" لشركة "بريتش بتروليوم" بإنتاج الغاز من الحقول البحرية في السنغال وموريتانيا، حيث تتوقع البلدان وصول الشحنات قريبًا، مما يعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي.

وتم تطوير المشروع البالغ قيمته 4.8 مليار دولار بالتعاون بين بريتش بتروليوم وشركة كوسموس للطاقة، ويُقدّر أن يُنتج حوالي 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا في مرحلته الأولى، وفقا لشبكة بلومبرج.

ومن المقدر أن يتدفق الغاز من آبار في أعماق البحار - بعمق يصل إلى 2850 مترًا - إلى سفينة تخزين عائمة حيث ستتم معالجته. وبدأت التدفقات نحو المشروع العائم، ومن المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال "قريبًا جدًا"، حسبما ذكرت وزارتي الطاقة في السنغال وموريتانيا في بيان مشترك خلال 31 ديسمبر.

وتوفر صادرات الغاز من هذا المشروع الذي تأخر لفترة طويلة دعمًا إضافيًا للسنغال بعد أن بدأت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بتصدير النفط العام الماضي.

وساعد ذلك في رفع معدل النمو إلى مستوى قياسي بلغ 8.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 9.3% هذا العام.

ويمثل التوسع فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في دولة من المحتمل أن تشهد عجزًا في الميزانية يتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وتخطط السنغال لتقليل عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 من خلال تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الضرائب اعتبارًا من 2025، حسبما ذكر رئيس الوزراء عثمان سونكو الأسبوع الماضي.

وأشارت شركة بريتش بتروليوم إلى أنه من المتوقع أن يُنتج المشروع الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 20 عامًا.