نجوم الفن في عزاء أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل أحمد عدوية، وذلك منذ قليل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حضر العزاء كل من عبد الباسط حمودة، ومحمد محيى وفيفي عبده وأحمد إبراهيم، وعاطف إمام عضو نقابة الموسيقيين، وأحمد أيوب، و حكيم وخالد عجاج وعصام كاريكا ومحمد قماح وممدوح موسى ووائل عبد العزيز وهانى شنودة.

كان في استقبال المعزيين بعزاء الراحل احمد عدوية، نجله الفنان محمد، والدكتور.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

رحل عن عالمنا الفنان الكبير أحمد عدوية، مساء يوم الأحد الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر 79 عاماً، وشيعت جنازته أول أمس الإثنين من مسجد حسين صدقى بالمعادى وتم دفنه بمقابر السيدة عائشة.