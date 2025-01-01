كولومبيا تستثمر 40 مليون دولار في خطة للتحول إلى الطاقة المتجددة

تستثمر كولومبيا 40 مليون دولار في خطة تحول الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأفادت منصة " اويل برايس" بأن حكومة كولومبيا تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة لديها وزيادة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد.

وأشارت إلى منع الحكومة تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، وتشجع تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.

وبحسب المنصة، تعد كولومبيا منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز وتقوم بتطوير صناعة الطاقة المتجددة بشكل مطرد.

وخلال عام 2016، أطلقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية خطة الطاقة 2050، التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل محطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوليد الطاقة الحرارية الأرضية، وضمان إمدادات موثوقة من الطاقة في العقود المقبلة.

وبحسب إحصائيات عام 2023، يتكون مزيج الطاقة في كولومبيا من 41.2% من النفط، و22.8% من الغاز الطبيعي، و11.2% من الفحم، و12.5% من الوقود الحيوي والنفايات، و12% من الطاقة الكهرومائية وذلك وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.