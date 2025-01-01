تشكيل لجان متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفيوم

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، قرارًا بتشكيل لجان متابعة من أكفأ العناصر والمتابعين بالمديرية، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) على مستوى المحافظة، وذلك لضمان انضباط العملية الامتحانية والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الامتحانية بشكل دقيق وفعال.

حيث يتم التواصل مباشرة مع مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها اللجنة الامتحانية، والتواصل مع السيد وكيل الوزارة شخصياً أثناء المتابعة، واتخاذ القرارات الانضباطية الفورية فى حالة عدم الإلتزام الكامل والتام بجميع ضوابط العملية الامتحانية باللجنة.

تم تشكيل لجنة متابعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة على من أكفاء العناصر من قيادات وأعضاء المتابعه بالمديريه .

وتقوم لجان المتابعة بالمديرية، بتفقد اللجان الامتحانية بشكل مفاجئ في الصباح الباكر، وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أي مخالفات أو انتهاك للضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مع العلم أن لدى لجان متابعة الامتحانات تفويض مباشر من وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لمتابعة العملية الامتحانية، وانضباط وانتظام اللجان ومتابعة انضباط جميع العاملين بلجان الامتحانات وقيام كل عضو باللجنة بدورة المكلف به.

وتتمثل مهام لجان المتابعة في مراقبة العملية الامتحانية في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والتأكد من التزام الجميع بالضوابط والإجراءات التي تضمن نزاهة و انضباط الامتحانات، كما تم التأكيد على الالتزام التام من جميع أعضاء اللجنة في متابعة سير الامتحانات بشكل دقيق ومنظم.

أكد الدكتور خالد قبيصي على أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين جميع لجان المتابعة لضمان نجاح العملية الامتحانية في جميع المراحل التعليمية، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالضوابط التي تضمن نزاهة الامتحانات، كما شدد على أهمية التواصل المستمر والمباشر مع المديرية والإدارات التعليمية لضمان تنفيذ التعليمات بشكل دقيق.

وأشار إلى ضرورة إعداد تقرير شامل لكل لجنة متابعة بالإدارات التعليمية، والعرض شخصياً على وكيل الوزارة وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م بمحافظة الفيوم.