ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: "لم نعد مضطرين لإثبات أي شيء للغرب"

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء بأن الإنجاز الرئيسي الذي حققته السلطات الروسية على مدار الأعوام الماضية يتمثل في أن الشعب الروسي لم يعد مضطر لإثبات أي شيء للغرب.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "اعتقد أننا قمنا بعمل عظيم حقًا في هذا الشأن، إننا لا نلقي بالًا مطلقًا إذا كانوا (الغرب) يبغضوننا أم لا".

كما أكدت أن التطورات التي تشهدها البلاد حاليًا تشكل اهتمامًا أكبر من الانشغال بالغرب، مُوضحة أن "مزاج قواتنا على خط المواجهة وشعبنا في جميع أنحاء البلاد أكثر أهمية بالنسبة لنا"، وأضافت: "أرى هذا إنجازًا كبيرًا".

وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السلطات الروسية الغرب