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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس النمساوي في خطاب العام الجديد: تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج لـ "الصبر"

رئيس النمسا ألكسندر
رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين
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دعا رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين اليوم إلى "الصبر" بشأن تأخر تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة في البلاد.

وقال الرئيس النمساوي - في خطاب اليوم بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد - إن المفاوضات الحكومية الحالية صعبة حيث يتعلق الأمر بموازنة المصالح بين الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الجديد، مضيفا أن "إيجاد حلول مشتركة يعد أيضًا اختبارًا للصبر بالنسبة لنا جميعًا".

وأضاف: نعمل من أجل "مجتمع عادل" وأيضًا لأجل "النمسا الذكية"؛ أي "مجتمع قائم على المعرفة ويتمتع بقدرة تنافسية عالمية".

وأشار إلى أن بلاده تحترم المؤسسات الدستورية ويعمل فيها القضاء بشكل مستقل، لافتا إلى ضرورة أن تكون البلاد خالية من الكراهية والحقد والتحيز.

ألكسندر فان دير بيلين النمسا