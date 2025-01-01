إخماد حريق داخل مصنع صناعات غذائية في مدينة بدر وإصابة 7 أشخاص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر ، فيما اصيب 7 أشخاص بحالات اختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي، مدينة بدر.

علي الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء الي مكان البلاغ وقامت قوات الاطفاء بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات واخلاء المصنع من العمال

تبين نشوب الحريق بالمصنع المكون من 3 طوابق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ويعمل رجال الإطفاء علي التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود وإجراءالتحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.