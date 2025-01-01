ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق داخل مصنع صناعات غذائية في مدينة بدر وإصابة 7 أشخاص

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع للصناعات  الغذائية بمنطقة الروبيكي بدائرة قسم شرطة بدر ، فيما اصيب 7 أشخاص بحالات اختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من داخل مصنع   للصناعات الغذائية بمنطقة الروبيكي، مدينة بدر.

علي الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء الي مكان البلاغ وقامت قوات الاطفاء بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات واخلاء المصنع من العمال

تبين نشوب الحريق بالمصنع المكون من 3 طوابق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة 7  أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ويعمل رجال الإطفاء علي التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود وإجراءالتحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

الأجهزة الأمنية أصيب 7 أشخاص اشتعال النيران أجهزة الأمنية بالقاهرة أجهزة الأمن إخماد حريق اقوال الشهود الاجهزة الامنية بالقاهرة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة الحماية المدنية بمنطقة الروبيكى بمديرية أمن القاهرة حريق داخل مصنع حريق هائل صناعات الغذائية قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قوات الحماية المدنية قسم شرطة بدر