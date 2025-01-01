احتفالية لتكريم أوائل طلاب المدارس الثانوية الفنية للتمريض

فى إطار اهتمام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة منن عبدالمقصود ، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمواكبة التطوير والتقدم والمستمر لرفع مستوى كفاءة التعليم التمريضى بالمدارس التابعة للأمانة العامة، تم تكريم أوائل الطلبة والطالبات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وذلك بمقر مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للعام الثالث على التوالي.

تم تكريم 105 طلاب وطالبات على مستوى 8 مدارس هم (عباسية بنات وبنين - الخانكة بنين- حلوان بنين - العزازى بنين- المعمورة بنات - المنيا بنين - سوهاج بنين) التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

كما تم تكريم 40 من الأعضاء المشاركين في العملية التعليمية على مستوى مدارس الأمانة بالإضافة إلى تكريم 12 طالب من الطلبة الفائزين والمشاركين في فعاليات اليوم الرياضي المنظم من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة وبمشاركة 7 محافظات مختلفة، بالإضافة إلى إقامة معرض للأعمال الفنية والتمريضية والتعليمية والأشغال اليدوية للطلبة والطالبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور وسام ابو الفتوح مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات وإدارة مصالح المرضي، والدكتور حسن محمود ،مدير الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية ،والدكتور محمد العجمي مدير عام مستشفي الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وفاطمة فوزي مدير إدارة توجية المدارس ، وفريق من التعليم الفني بوزارة الصحة والسكان

وعدد من قيادات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود ، أن ذلك الحدث يعكس التطور الدائم والمستمر لرفع مستوى كفاءة التعليم التمريضى والصحه النفسيه ويشجع على التفوق والتميز بين الطلبة والطالبات ٠

واكدت ان هذه الفعاليات تساعد على دعمهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم ٠

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