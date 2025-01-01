اقرأ غدا في "البوابة".. مصر تدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 2 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها

"عبد العاطي" و"الشيباني" يؤكدان ضرورة الاستقرار الإقليمي وازدهار المنطقة

أحمد الشرع يستقبل رجال الدين من الطائفة المسيحية

وزير خارجية فرنسا: نأمل في "انتقال سياسي يدمج جميع الطوائف" في سوريا

وقف الاعتماد على القوات الأجنبية.. السنغال وكوت ديفوار يعلنان إنهاء الوجود الفرنسي

تحول تاريخي في سياسة الطاقة.. أوكرانيا توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا

13 يناير في جنيف.. محادثات بين إيران ودول أوروبية حول الملف النووي

10 قتلى و30 مصابًا في حادث دهس بنيو أورليانز الأمريكية

309 إصابات خلال احتفال العام الجديد بإيطاليا