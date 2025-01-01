حبس شاب لاتهامه بقتل والدته في البحيرة

قرر المستشار حسام السقا، رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية وذلك لاتهامه بقتل والدته داخل منزلها بعزبة الصهريج بدائرة مركز بدر.

مريض نفسي يقتل والدته في رأس السنة بالبحيرة

لقيت ربة منزل في العقد الخامس من العمر مصرعها بإحدي قرى مركز بدر بمحافظة البحيرة، ليلة رأس السنة على يد نجلها الذي يعاني من مرض نفسي.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة حول الواقعة التي وقعت داخل منزل العائلة بعزبة الصهريج بدائرة مركز بدر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، حيث تم العثور على جثة "سامية.س"، ربة منزل، 55 عامًا، ملقاة على الأرض داخل غرفة نومها جثة هامدة، تبين وجود جروح خطيرة في رأسها وكسور في عظام الجمجمة، ووُجدت بجوار الجثة عصا خشبية ملطخة بالدم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بدر العام، وأبلغت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

وأدلى ابن المتوفاة، الذي يعمل طبيب أسنان، بشهادته متهمًا شقيقه "عبد الرحمن م.ع"، البالغ من العمر 27 عامًا، وبدون عمل، بالاعتداء على والدتهما بالضرب بالعصا الخشبية، مشيرًا إلى معاناة شقيقه من مرض نفسي وعصبي ووسواس قهري وانفصام في الشخصية، حيث يتلقى العلاج منذ فترة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة.