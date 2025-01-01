بحوزته مسدس صوت.. القبض على ضابط شرطة مزيف في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي صاحب شركة استيراد وتصدير متهم بانتحال صفة ضابط شرطة وبحوزته سلاح ناري ومبالغ مالية محلية وأجنبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بانتحال صفة ضابط شرطة ومقيم بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كارنيه مزور لضابط شرطة، ومسدس صوتي، و3000 دولار أمريكي، 50 ألف جنيه مصري"، وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.