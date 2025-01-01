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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد من «الأمم المتحدة» يتفقد وحدة العلاج ببدائل الأفيونات بمستشفى إمبابة للإدمان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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استقبلت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان  وفدا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، بممثليه عن المكتب الرئيسي بفيينا والمكتب الإقليمي بالقاهرة .
حيث استقبلت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة 
نيابة عن الدكتورة منن عبد المقصود الامين العام للصحة النفسية وعلاج الادمان ، كلا من الدكتور إيهاب صلاح مسئول برامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ، والدكتورة نهلة المدني ، مسؤول البرنامج الوطني (الوقاية والعناية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) بالمكتب الاقليمي بالقاهرة ، وعمرو عامر ، مساعد برنامج إقليمي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والرعاية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمكتب الاقليمي بالقاهرة .
بدأت الزيارة بتفقد وحدة العلاج ببدائل الأفيونات ، للتعرف عن آليات متابعة المرضى وتقديم الخدمة ، وأبدى الفريق، استحسانه لتدريبهم على تنفيذ البرنامج بمستوى عالي من الجودة .

 كما قامت راغدة الجميل ، بعرض التجربة المصرية في تطبيق برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، و كيف تم الإعداد لتنفيذ هذا البرنامج من حيث اعداد الأدلة الاسترشادية الوطنية ، وتدريب الكوادر من الفرق الطبية ، وكذلك تجهيز أماكن الخدمة ، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان ، بالتعاون والدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 كما تمت الإشارة إلى إضافة مصر مؤخرا ضمن خريطة الدول التي تقدم العلاج المثبت فاعليته في علاج الإدمان لأول مرة . 
في نهاية العرض ، قامت الدكتورة راغدة الجميل، بالإجابة على استفسارات الضيوف وتم تبادل الخبرات بشأن الخطوات المستقبلية واستمرار التعاون بين الجهتين.

 

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ادارة علاج الادمان الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الأمانة العامة للصحة النفسية الأمــــم المتحـــدة المعـــنى الدكتورة منن عبد المقصود الصحة النفسية