ربة منزل تنهي حياتها حرقا بسبب خلافات أسرية في الصف

انهت ربة منزل حياتها بسكب مادة تساعد على الاشتعال على ملابسها وإضرام النيران بجسدها بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام ربة منزل بإضرام النيران بجسدها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

بالفحص تبين قيام ربة منزل بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابسها وإضرام النيران بجسدها مما تسبب في مصرعها حرقا بسبب خلافات أسرية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.