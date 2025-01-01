أرسنال ينتزع وصافة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك برينتفورد

حقق فريق أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا ثمينًا على مضيفه برينتفورد بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جتيش كوميونيتي في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ أرسنال نسبيًا على الكرة، وفرض أسلوب لعبه في الشوط الأول، لكن برينتفورد هز شباك الجانرز مبكرًا.

مباراة أرسنال ضد برينتفورد

قص الكاميروني بريان مبيومو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 13، بتسديدة على القائم القريب من مرمى أرسنال.

ضغط أرسنال بقوة بعد هذا الهدف، حتى نجح البرازيلي جابرييل جيسوس في إدراك التعادل في الدقيقة 29، بعد متابعته لكرة ارتدت من الخصم داخل منطقة الجزاء برأسه.

في الشوط الثاني، كشر فريق المدفعجية عن أنيابه، إذ سجل الإسباني ميكيل ميرينو هدف التقدم في الدقيقة 50.

وعزز البرازيلي جابرييل مارتينيلي تقدم أرسنال بهدف ثالث في الدقيقة 53، ليفوز فريق الضيوف بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز، انتزع وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من نوتنجهام فورست، برصيد 39 نقطة، خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.