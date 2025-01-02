مصر تدعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها.. «عبد العاطي» و«الشيباني» يؤكدان ضرورة الاستقرار الإقليمي وازدهار المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير بدر عبد العاطي اتصل هاتفيًا بنظيره السوري أسعد الشيباني.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة أكد عبد العاطي وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا جميع الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار فى سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف الوزير المصري أن بلاده تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة، وشدد عبدالعاطى على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكل القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة.

فيما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث أكد الرجلان على دور بلديهما في «استقرار وازدهار المنطقة».

هذا هو أول اتصال رسمي يتم الإبلاغ عنه بين البلدين. وكتب الوزير السوري على حسابه فى منصة ×: «سعيد باتصال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي بحث خلاله أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة».

وكان أسعد الشيباني قال في وقت سابق عبر «×»: «نتطلع إلى بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شئونهما».. وحتى الآن لم ترسل القاهرة أي وفود رسمية لها للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط بشار الأسد.

