مأساة طفلة بولاق.. أمها ذهبت لإحضار شقيقتها من الحضانة فسقطت من البلكونة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عندما لقيت طفلة في عقدها الأول مصرعها إثر سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها، بعدما كانت تبحث عن والدتها التي ذهبت لإحضار شقيقتها من الحضانة.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس وحدة المباحث، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور علي جثة طفلة 4 سنوات وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال والدتها، أفادت بأنها عقب تركها للمتوفاة نائمة والذهاب لإحضار شقيقتها من الحضانة، سقطت طفلتها من شرفة الشقة بعدما استيقظت وكانت تبحث عنها .

وقالت انها تلقت اتصالا من الجيران يبلغوها بسقوط نجلتها المتوفاة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.