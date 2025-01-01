وسائل إعلام أمريكية: ارتفاع عدد قتلى هجوم نيو أورليانز إلى 15 قتيلا

أكدت وسائل إعلام أمريكية ارتفاع عدد القتلى في حادث دهس مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية إلى 15 قتيلا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين بحادث دهس نيو أورلينز إلى 35 مصابا.

وكشفت السلطات الأمريكية عن هوية المشتبه به في حادث الدهس في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

والمشتبه به شخص يدعى شمس الدين جبار، 42 عاما، وهو مواطن أمريكي مقيم في ولاية تكساس.

ولدى جبار سجل جنائي سابق يشمل السرقة والقيادة برخصة معلقة.

وتم رفع علم أسود على الشاحنة التي يزعم أن جبار قادها نحو الحشد.

وقالت مصادر إنفاذ القانون، في تصريحات نشرتها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إنها تحقق فيما إذا كان العلم مرتبطا بتنظيم داعش أو منظمة إرهابية أجنبية أخرى أم لا.

وقال عضو مجلس مدينة نيو أورلينز أوليفر توماس، إن الجاني المشتبه به قتل.

بينما قالت العمدة لاتويا كانتريل، في تصريحات للصحفيين، إنها على اتصال بالبيت الأبيض. كما وصفت الحادث بأنه "هجوم إرهابي."

في حين، قالت رئيسة شرطة نيو أورلينز آن كيركباتريك، إن المشتبه به أطلق النار على ضباط الشرطة بسلاح ناري من سيارته، وهي شاحنة صغيرة، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وأضافت: "أصيب اثنان من ضباطنا بالرصاص. وحالتهما مستقرة."

وقالت: "لا نريد أحدا في شارع بوربون اليوم."

وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيتولى التحقيق في الحادث.