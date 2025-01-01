البحرين تُعلن الأحد عطلة رسمية لدعم المنتخب في نهائي كأس الخليج

أعلنت السلطات البحرينية تخصيص يوم الأحد المقبل كعطلة رسمية لموظفي القطاع الحكومي، تزامنًا مع مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج.

جاء القرار عقب توجيهات من العاهل البحريني، حيث أصدر ولي العهد ورئيس الوزراء تعليماته بتعليق العمل في الوزارات والهيئات العامة.

ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لدعم المنتخب الوطني في هذه المباراة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره العماني يوم السبت في الكويت.

وأكدت الجهات الرسمية أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار صعوبة عودة المشجعين إلى البلاد قبل بداية الدوام الرسمي، مما يعزز التزام الدولة بتشجيع الروح الرياضية ودعم الفريق الوطني في مسعاه لتحقيق إنجاز جديد.

وكان المنتخب البحريني قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بهدف دون مقابل على الفريق الكويتي المضيف في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب العماني في لقاء يتطلع فيه البحرينيون لتحقيق لقب البطولة.