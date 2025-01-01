رغم سيطرة غزل المحلة.. البنك الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على مضيفه غزل المحلة بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ غزل المحلة على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن فريق البنك الأهلي هز شباك أصحاب الأرض بهدف مبكر عكس سير اللقاء.

قدم أسامة فيصل تمريرة رائعة لزميله ياو أنور خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء، الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى في الدقيقة السادسة، قبل أن يعود حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ويحتسب هدف تقدم البنك الأهلي على غزل المحلة.

البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة في الشوط الأول

فرض غزل المحلة أسلوبه في اللعب بعد هذا الهدف، وحاول أكثر من مرة لتعديل النتيجة، لكن لم تفلح هذه المحاولات، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بنتيجة 1-0.

خاض فريق غزل المحلة 6 مباريات في الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 2 آخرين.

لم يحقق فريق البنك الأهلي سوى فوز وحيد في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد خوضه 6 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات.

يحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 5 نقاط.