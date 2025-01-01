خبير: البعض يحاول تقديم العمليات الإسرائيلية بلبنان على أنها "انتصار إستراتيجي"

أكد أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية من الخليل، أن انتقاد الوزير السابق بيني جانتس، رئيس المعارضة، لإدارة العمليات واتخاذ القرارات داخل الكابينيت في إسرائيل كان انتقادًا حادًا، خاصة في ظل الوضع الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يبدو في أفضل حالاته، ورغم ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يحتفظ بمكانة متقدمة مقارنة بالأشهر الماضية.



وأضاف" شديد"، خلال تصريحات عبر "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يواجه اليوم أزمة التصويت على الموازنة التي جرت يوم أمس، إلى جانب العديد من الأحداث الأخرى، لافتًا إلى أن نتنياهو يواجه عدة عوامل داخلية تدفعه للاستمرار في العمليات العسكرية وارتكاب المزيد من المجازر، بالإضافة إلى المناورة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب في كل ساعة بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة.



وأشار إلى أن الواقع الحالي في قطاع غزة لا يسمح بتحقيق الأهداف التي يسعى وزير المالية الإسرائيلي لتحقيقها، والمتعلقة بإعادة الاستيطان. وأوضح أنه يبقى النقاش الداخلي داخل الكابينيت والساحة الحزبية في إسرائيل هو المحور الرئيسي الآن، كما تطرق إلى العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في لبنان، قائلا: "البعض يحاول تصوير تعامل إسرائيل مع لبنان على أنه انتصار تكتيكي أو استراتيجي".