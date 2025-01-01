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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمانة "مستقبل وطن" بالمنيا تنظم فعالية "جايين نفرحكم" لزيارة مرضى معهد الأورام

خلال فعالية مبادرةجايين
خلال فعالية مبادرة"جايين نفرحكم" لحزب مستقبل وطن بالمنيا
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نظمت أمانة بندر المنيا بحزب مستقبل وطن،  فعالية "جايين نفرحكم"، لزيارة  مرضى معهد الأورام ومستشفى جراحات اليوم الواحد، وذلك بمناسبة العام الجديد وإدخال السرور على وجوه المرضى وتوزيع الهدايا عليهم.

جاءت الفعالية تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة، ووليد عبد القوي أمين التنظيم، وقام بتنظيمها أمانة العمل الجماهيري بندر المنيا  بحضور هيئة مكتب  أمانة بندر المنيا، والدكتور ياسر عبدالجواد مدير معهد الأورام.

وانطلقت الفعالية إلى معهد الأورام، وتم زيارة وحدات الغسيل الكلوي، والاطمئنان على المرضى، وتوزيع الهدايا عليهم، كما تم زيارة مستشفى جراحات  الأطفال  لإدخال الفرحة في قلوب الأطفال المرضى وأسرهم ورسم السعادة والبسمة على وجوههم من خلال تزيين عنابرهم، وتوزيع الهدايا المادية والعينية، والحلوى، والتي قام بتوزيعها شباب الحزب

وتم خلال الفعالية زيارة 250 مريضاً، بالإضافة للمرافقين وعمال وتمريض، حيث أعرب جميع المرضى وأسرهم والمسئولين عن فرحتهم  بالزيارة التي بعثت روح السعادة والطمأنينة في قلوبهم.

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النائب محمد نشأت العمدة العمل الجماهيري حزب مستقبل وطن مستشفى جراحات الأطفال مناسبة العام الجديد مستقبل وطن المنيا