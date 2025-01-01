ads
الأربعاء 01 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرينتفورد.. فيديو

مباراة أرسنال ضد
مباراة أرسنال ضد برينتفورد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرينتفورد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب جتيش كوميونيتي، في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ أرسنال نسبيًا على الكرة، وفرض أسلوب لعبه في الشوط الأول، لكن برينتفورد هز شباك الجانرز مبكرًا.

قص الكاميروني بريان مبيومو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 13، بتسديدة على القائم القريب لمرمى أرسنال.

ضغط أرسنال بقوة بعد هذا الهدف، حتى نجح البرازيلي جابرييل جيسوس في إدراك التعادل في الدقيقة 29، بعد متابعته لكرة ارتدت من الخصم داخل منطقة الجزاء برأسه.

وكاد برينتفورد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33، لكن الإسباني دافيد رايا منع الكرة من على خط مرمى أرسنال.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 24 نقطة.

أهداف مباراة أرسنال ضد برينتفورد

ارسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي مباراة أرسنال ضد برينتفورد اخبار ارسنال اهداف مباراة برينتفورد وارسنال