التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرينتفورد.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرينتفورد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب جتيش كوميونيتي، في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ أرسنال نسبيًا على الكرة، وفرض أسلوب لعبه في الشوط الأول، لكن برينتفورد هز شباك الجانرز مبكرًا.

قص الكاميروني بريان مبيومو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 13، بتسديدة على القائم القريب لمرمى أرسنال.

ضغط أرسنال بقوة بعد هذا الهدف، حتى نجح البرازيلي جابرييل جيسوس في إدراك التعادل في الدقيقة 29، بعد متابعته لكرة ارتدت من الخصم داخل منطقة الجزاء برأسه.

وكاد برينتفورد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33، لكن الإسباني دافيد رايا منع الكرة من على خط مرمى أرسنال.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 24 نقطة.