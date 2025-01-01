أطباء مستشفى العريش ينجحون في إجراء ولادة قيصرية خارج الرحم

أكد الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ،أنه في نهاية العام المنقضي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤م وفي سابقه طبية قام فريق أطباء النساء والتوليد والتخدير وطاقم العمليات بمستشفى العريش العام بإجراء عملية ولادة قيصرية خارج الرحم بمنطقة المبيض داخل كيس كبير لجنين مكتمل النمو تحت رعاية الدكتور أحمد سمير مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.

وقال منصور إن الفريق الطبي بمستشفى العريش العام قام بفصل الكيس واخراج الجنين مكتملاً النمو والمشيمة مكتملة .

وأشار كلاً من الدكتور سامي انور استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات والدكتور عبدالرحمن سعيد استشاري النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد الى أنه سبق وان تم اجراء عمليات قيصرية لحالات حمل خارج الرحم بمناطق مختلفة لجنين متوفي خلال الشهور الاولى من الحمل الا ان هذه الحالة كانت لجنين خارج الرحم بمنطقة المبيض ومكتمل النمو واتم الشهر التاسع وبحاله جيده فتم اجراء العملية القيصرية بمهارة فائقة من أطباء مستشفى العريش العام المشاركون في العملية .

من جانبه قام الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ،بالمتابعة المستمرة للحالة قبل دخولها لغرفة العمليات وحتى خروجها والاطمئنان من الأطباء على الحاله ومتابعتها بالقسم الداخلي كما وجه الشكر الى كل من استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات واستشاري النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد.والطاقم المعاون لهم من أطباء النساء المكون من الدكتور أسامه ربيع - اخصائي النساء والتوليد والدكتورة رحاب عبداللطيف اخصائي النساء والتوليد والدكتور اسلام محمد طبيب مقيم النساء والتوليد والدكتورة لينا عيد طبيب مقيم النساء والتوليد والدكتور رضوان خليل طبيب مقيم نساء وتوليد .

وطاقم التخدير المكون من الدكتور أحمد محمد علي مدرس مساعد بجامعة المنصورة .

ورين علي فنية تخدير مستشفى العريش العام وطاقم تمريض العمليات برئاسة اسمهان محمد مشرف تمريض قسم العمليات وطاقم العمليه المكون من رحمه عبدالعزيز وصالح عبدالجليل وهاجر بشير .