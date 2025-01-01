جامعة قناة السويس تتألق رياضيًا وتتأهل لبطولة الجمهورية بعد فوز مثير

حققت جامعة قناة السويس إنجازًا رياضيًا لافتًا بتتويج فريق العاملين بها ببطولة محافظة الإسماعيلية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه المثير على فريق التربية والتعليم بضربات الجزاء الترجيحية في مباراة حافلة بالإثارة.

المباراة، أقيمت في الصالة المغطاة بمركز شباب الشيخ زايد، وشهدت تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي، حيث سجل اللاعب أحمد علي هدف جامعة قناة السويس.

وفي ضربات الترجيح، تألق الثنائي أيمن رفعت وعمر صلاح بتسجيلهما ركلات حاسمة، بينما أبدع الحارس محمد عيد بتصديه لضربة الجزاء الأخيرة، مانحًا فريق الجامعة بطاقة التأهل إلى بطولة الجمهورية الصيف المقبل.

من جانبه، قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تهانيه القلبية للفريق وجهازه الفني والإداري، مشيدًا بالأداء المميز والروح القتالية التي ظهرت خلال البطولة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الجامعة الكبير بدعم الأنشطة الرياضية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتعزيز الانتماء والتميز بين العاملين.

شهدت المباراة حضور عدد من القيادات البارزة، من بينهم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس عادل البير، أمين الجامعة المساعد، بالإضافة إلى الدكتور أحمد سويلم، ممثل اللجنة الرياضية بالجامعة، والكابتن رضا صقر، رئيس اللجنة الرياضية بالمستشفيات الجامعية.

قاد الفريق الكابتن محمد حسن كمدير فني، وضم في تشكيلته نخبة من اللاعبين المميزين، أبرزهم محمد عيد وأحمد كمال في حراسة المرمى، واللاعبين أيمن رفعت، حسام حسني، أحمد السيد، أحمد علي، أحمد عادل، عمر صلاح، أحمد ناصر، ومحمد مصطفى.

بهذا الإنجاز، تواصل جامعة قناة السويس تأكيد ريادتها في دعم الأنشطة الرياضية للعاملين، ما يعزز من انتمائهم للمؤسسة ويدفعها نحو تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.