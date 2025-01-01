صحة الدقهلية: ختام ورشة تدريبية على مكافحة مرض التراكوما

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة مرض التراكوما وذلك فى إطار الاستعداد لإعلان مصر خاليه من التراكوما 2027.



وجاءت الورشة من تنظيم الادارة العامة للمتوطنة تحت إشراف الدكتورة سحر على مدير الإدارة و بالتعاون مع إدارة الترصد بالمديرية ومستشفى رمد المنصوره بتدريب أطباء الرمد ومسؤلى الترصد بالمستشفيات التابعه لمحافظة الدقهلية.



فيما اشتمل التدريب على محاضرات نظرية عن مرض التراكوما والوضع الوبائى الحالى للمرض وطرق انتقاله والوقاية منه وذلك من خلال المحاور الخمسه لإستراتيجية وزاره الصحه للقضاء عليه.



كما تضمن ورشة عمل على معايير فحص وتشخيص وعلاج حالات التراكوما تحت إشراف الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى الرمد بالإضافة إلى تدريب مسؤلى الترصد بالمستشفيات على طرق الإبلاغ وذلك فى إطار ادراج مرض التراكوما ضمن الأمراض المدارية المستهدفة بالترصد تحت إشراف الدكتورة رشا مسعد مدير إدارة الوبائيات بالمديرية.