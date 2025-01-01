فيضانات مدمرة تجرف الحجر والبشر .. شتاء قارس تنخر برودته عظام مليوني نازحً في غزة

رياح عاتية جلبت معها أمطار غزيرة سرعان ما تحولت إلى فيضانات مدمرة جرفت في طريقها الحجر والبشر، وقبلهما الخيام التي نُصبت في عراء قطاع غزة.



عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "فيضانات مدمرة جرفت الحجر والبشر .. شتاء قارس نخرت برودته عظام أكثر من مليوني نازحًا في غزة"، إذ يتعرض القطاع إلى شتاء قارص نخرت برودته عظام أكثر من مليوني نازح في القطاع المدمر، بعدما أقتلعت منازلهم من الجذور ومُحيت أحياءهم كأنها لم تكن يوما، وحدها الخيام كانت الملاذ لهؤلاء، خيام لم تقيهم حر الصيف الشديد ولا صمدت أمام رياح الشتاء العاصفة.



واقتحمت الفيضانات على النازحين خيامهم المهترئة فأخذت في طريقها أغراضهم البالية وأطفالهم المتجمدة أوصالهم لتلحق بأحلامهم وبيوتهم التي دمرتها قذائف الاحتلال الإسرائيلي.