محافظ الإسماعيلية يختار قيادات الصف الثاني لضخ دماء جديدة بالمحليات

ترأس اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم اجتماع اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة سكرتير قرية، سكرتير حي، نائب رئيس حي، رئيس قرية، والتي تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ضمَّت اللجنة في عضويتها كل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة، مروة حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية، محمد سالم مدير الموارد البشرية، ووكيل مديرية التنظيم والإدارة.

تم إجراء المقابلات الشخصية لـ ١٨ متقدمًا، والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وأجروا عددًا من الاختبارات واجتازوا المرحلة الأولى منها.

خلال اللقاءات تم مناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى حرص اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة على اختيار أفضل العناصر للعمل بالمحليات، وتكون قادرة على العمل والعطاء، مع تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

يأتى ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي للمحافظة والدفع بقيادات الصف الثاني نحو المسئولية والعمل الميداني، واختيار عناصر قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.