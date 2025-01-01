بالصور.. نيكول سابا وإدوارد ولولا جفان يتألقون فى أضخم حفلات رأس السنة

شارك نجوم الأغنية نيكول سابا وإدوارد ولولا جفان فى إحياء أضخم حفلات رأس السنة بمنطقة الشروق بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

بدأ الحفل قويا مع فقرة المطربة اللبنانية لولا جفان التى افتتحت فقرتها بأغنيتها الشهيرة "ما فيش كده" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرصت على تهنئة الجمهور بالعام الجديد ووجهت كلمة شكر لمنظم الحفل ياسر الحريري على إتاحة فرصة تواجدها وسط الشعب المصري المحبب لقلبها ثم انطلقت لتقدم المزيد من اغانيها الاستعراضية المميزة منها "ايوة اناجامدة وقلبي مقويني" ،"شيكولاته" بالإضافة الى عدد كبير من اغاني راغب علامة وعمرو دياب وداليدا واحمد عدية.

وتزايدت أجواء الاثارة مع صعود إدوارد على خشبة المسرح بصحبة فرقته " زا جيبسيس" التى تضم نجله عازف الجيتار والمطرب مارك و الموزع أحمد عادل.

وافتتح إدوارد وفرقته حفلهما بأغنيته الشهيرة "ليندا ليندا" التي اشاعت حالة كبيرة من البهجة بعدها قدم عدد من اغاني الأفلام التي شارك في بطولتها منها " قز قز كابوريا" من " مهمة في فيلم قديم" و "انا أحسن مغني في مصر" من "كباريه" .. بالاضافة إلى "كاجولوه" لمحمد هنيدي و "شوفت الحليوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح .. واختتم بأغنية "أحسن ناس" لداليدا .. وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور الذي طالبه بتقدم المزيد وعدم مغادرة الحفل.

اختتمت النجمة اللبنانية نيكول سابا الحفل وسط المزيد من هتافات وصيحات الإعجاب التي تعالت مع كل أغنية قدمتها طوال فقرتها التى امتدت لاكثر من ساعة ونصف الساعة وأعربت للجمهور عن حبها لمصر وأنها تعتبر نفسها مصرية منذ بدابة مشوارها الفنى وان هناك رابط كبير بينها وبين شعبها.