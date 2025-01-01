مدير تعليم القاهرة تواصل جولاتها التفقدية لانضباط سير العملية التعليمية

واصلت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولاتها التفقدية، حيث قامت اليوم الأربعاء بجولة تفقدية في إدارة المستقبل التعليمية، شملت مدرستي زيد بن حارثة للتعليم الأساسي ومصطفى كامل للتعليم الأساسي.

خلال الجولة، اطلعت مديرة المديرية على عدة جوانب مهمة، منها:

آليات سير العملية التعليمية: تفقدت سير الدروس وأداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسات الحصة.

مستوى الطلاب: تابعت مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، ونسب حضورهم.

التحفيز والانضباط، حيث اطلعت على تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وكذا تقييمات المعلمين، ومدى التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

كما تابعت آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة، وتحاورت مع الطلاب حول مدى استيعابهم للمواد الدراسية واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية.

و حرصت على متابعة الاستعدادات النهائية لصفوف النقل للفصل الدراسي الأول مع التأكد من اتباع كافة التعليمات والقرارات المنظمة للامتحانات.