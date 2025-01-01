رسميًا.. رين الفرنسي يدعم صفوفه بنجم النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، رسميًا، عن انتقال لاعب خط الوسط الإيفواري، سيكو فوفانا، إلى صفوف نادي رين الفرنسي.

دعم رين صفوفه بلاعب النصر السابق سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة تقدر قيمتها بـ20 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2029، وذلك وفقًا لتقارير صحفية.

الاتفاق يفسخ عقد سيكو فوفانا

قضى فوفانا النصف الأول من الموسم الحالي معارًا إلى نادي الاتفاق السعودي، قبل إعلان الأخير عن فسخ عقد الإعارة بالتراضي مع اللاعب الإيفواري، وذلك لتسهيل إتمام انتقاله بشكل نهائي من النصر إلى رين.

وبذلك، ينضم فوفانا إلى صفوف رين لتدعيم خط وسط الفريق تحت القيادة الفنية للأرجنتيني المخضرم خورخي سامباولي.

ويتمتع فوفانا البالغ من العمر 29 عامًا، بمسيرة كروية حافلة، حيث سبق له اللعب في عدة أندية أوروبية مرموقة، من بينها فولهام الإنجليزي، وباستيا وأودينيزي الإيطاليين، ولانس الفرنسي، قبل أن يخوض تجربته في الدوري السعودي.

وكان فوفانا انضم إلى صفوف النصر في بداية الموسم الماضي، حيث شارك معه في 19 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة، كما أسهم في تحقيق العالمي لقب البطولة العربية للأندية.