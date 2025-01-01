السلطات الأمريكية تكشف هوية المشتبه به في حادث الدهس بنيو أورلينز

كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن هوية المشتبه به في حادث الدهس في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

والمشتبه به هو شخص يدعي جبار، 42 عاما، وهو مواطن أمريكي مقيم في ولاية تكساس.

ولدي جبار سجل جنائي سابق يشمل السرقة والقيادة برخصة معلقة.

وتم رفع علم أسود على الشاحنة التي يزعم أن جبار قادها نحو الحشد.

وقالت مصادر إنفاذ القانون، في تصريحات نشرتها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إنها تحقق فيما إذا كان العلم مرتبطا بتنظيم داعش أو منظمة إرهابية أجنبية أخرى أم لا.

كانت قد أعلنت سلطات مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين في عملية دهس بعد أن اصطدمت سيارة بحشد كبير في شارع كانال وبوربون، بحسب ما ذكرت "دويتشه فيله".

كما أعلنت السلطات أن: "هناك 10 وفيات و30 مصابا تم نقلهم إلي خدمات الطوارئ الطبية في نيو أورلينز."

وقال عضو مجلس مدينة نيو أورلينز أوليفر توماس، إن الجاني المشتبه به قتل.

بينما قالت العمدة لاتويا كانتريل، في تصريحات للصحفيين، إنها على اتصال بالبيت الأبيض. كما وصفت الحادث بأنه "هجوم إرهابي."

في حين، قالت رئيسة شرطة نيو أورلينز آن كيركباتريك، إن المشتبه به أطلق النار على ضباط الشرطة بسلاح ناري من سيارته، وهي شاحنة صغيرة، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وأضافت: "أصيب اثنان من ضباطنا بالرصاص. وحالتهما مستقرة."

وقالت: "لا نريد أحدا في شارع بوربون اليوم."

وأوضحت إن مكتب التحقيقات الفدرالي سيتولى التحقيق في الحادث.