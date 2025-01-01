محافظ دمياط يشارك في ندوة حول "تعزيز الانتماء الوطنى ومحاربة الأفكار المغلوطة"

شارك الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اليوم، بمركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة، بالندوة التى نظمها حزب مستقبل وطن ، حول " تنمية الموارد البشرية لتعزيز الانتماء الوطنى ومحاربة الأفكار المغلوطة " ، وذلك بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و بإشراف المحاسب على كيوان أمين عام الحزب و بحضور أيضًا الهيئة البرلمانية للحزب النائب محمد الحصى والنائب محمد أبو حجازى و النائب وليد التمامى و النائب حسن عبد الوهاب والنائب أحمد البلشى، والدكتور محمد العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الدكتور أحمد البلتاجى نقيب الأطباء ، ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة والنقابات المهنية.

وقد حاضر خلال الندوة الدكتور طاهر نصر الخبير بهيئة المواد النووية والمحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية .

فيما وقد أشاد " المحافظ " بمحاور الندوة ، والتى تساهم فى تسليط الضوء حول ملف تنمية الموارد البشرية، والذى يلقى اهتمام بالغ من القيادة السياسية، لتعزيز محاور بناء الانسان وتنمية قدراته ومهاراته ، والتأكيد على دور الفرد الإيجابي داخل المجتمع حيث تؤثر هذه المحاور فى مدى قدرة الإنسان على التفكير السليم وتنمية الصفات الحميدة لديه ، الأمر الذى يساهم أيضًا فى تعزيز قيم الانتماء الوطنى والولاء والوحدة بين أطياف المجتمع والتسامح و محاربة الشائعات والأفكار المغلوطة ، التى تمثل خطر داهم على المجتمع وعملية التنمية .

وتوجه " الدكتور أيمن الشهابى " بالشكر إلى حزب مستقبل وطن على جهوده المبذولة بمختلف الملفات لخدمة المجتمع وتنميته ، ووجه الشكر أيضًا للدكتور طاهر نصر على هذه الندوة الثرية والتى تحمل عدد من الرسائل الهامة لتنمية الإنسان والتأكيد علي أهمية حب الوطن وتطوير الذات و الايمان والثقة بالنفس لمواجهة التحديات وصعوبات الحياة للوصول إلى الأهداف وتحقيق النجاح ، ودعا جميع الحضور إلى الاستماع والاستفادة من الندوة فى حياتهم العملية والشخصية.

هذا وفى ختام الندوة ، تم إهداء درع حزب مستقبل وطن إلى محافظ دمياط والدكتور طاهر نصر