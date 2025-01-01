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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يبحث مع رئيس اتحاد الهجن استعدادات بطولتي الأقصر والعلمين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، لبحث تنظيم عدد من البطولات المهمة لرياضة الهجن خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الوزارة لدعم الرياضات التراثية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستضافة البطولات.

خلال اللقاء، تم استعراض الاستعدادات النهائية لبطولة الأقصر للهجن المقرر إقامتها يوم السبت المقبل وكذلك بطولة العلمين للهجن التي ستقام على مدار يومي 5 و6 يناير، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالرياضات بصفة عامة، ورياضة الهجن بصفة خاصة حيث تعتبر جزءا اصيلا من التراث الثقافي والرياضي المصري.

واشار إلي الدور الكبير الذي تلعبه رياضة الهجن لدعم السياحة الرياضة وجذب المزيد من السياح عن طريق ممارسة اللعبة بما انها حق اصيل للتراث المصري والعربي، مؤكدا أن الوزارة تحرص  على التوسع في انشاء العديد من مناطق ممارسة مضمار الهجن في عدد من المحافظات لما وجدته من رواج كبير خلال الفترة الماضية.

وزير الشباب رئيس الاتحاد المصرى للهجن بطولتي الأقصر والعلمين الدكتور أشرف صبحى السيد عيد حمدان