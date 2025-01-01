بحضور المحافظ ورئيس هيئة تعليم الكبار.. السويس تُعلن حي عتاقة خاليًا من الأمية

أعلنت محافظة السويس، حي عتاقة خاليًا من الأمية في احتفالية أقيمت بحضور اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

أقيمت الاحتفالية اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، حيث أكد المحافظ الشاذلي أن هذا الإنجاز يعكس تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة تحدي الأمية، مشيدًا بجهود القيادات السابقة التي ساهمت في خفض نسبة الأمية بالمحافظة إلى 12.6%.

كما شدد على أهمية التعليم في تمكين الأفراد وبناء مجتمع متماسك، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل جزءًا من خطة شاملة لجعل السويس بأكملها خالية من الأمية قريبًا.

وأعرب الدكتور عبد الواحد عن فخره بإعلان حي عتاقة خاليًا من الأمية، مؤكدًا قرب إعلان محافظة السويس بأكملها خالية من الأمية بفضل جهود المحافظ وجميع الشركاء. وأشار إلى أن الأمية تعرقل التنمية وتُعد سببًا للعديد من المشاكل، مثنيًا على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح أن محو الأمية لا يقتصر على القراءة والكتابة، بل يشمل محو أمية الثقافات وتغيير السلوك في المجتمع.

كما أشاد الدكتور عبد الواحد بمحمد دياب من ذوي الإعاقة الذي اجتاز أول امتحان إلكتروني لمحو الأمية في المحافظة، مؤكدًا أهمية مواكبة التطور الرقمي وتثقيف الأميين في هذا المجال. ودعا إلى عقد ندوات توعوية لتعديل السلوك المجتمعي وتمكين الأفراد من المهارات الوظيفية وريادة الأعمال.

شهدت الاحتفالية حضورًا رفيعًا، ضم كل من:

عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس.

أعضاء مجلس الشيوخ: أحمد خشانة، سيد عبده، حافظ شوشة.

عفاف زهران، عضو مجلس النواب.

رؤساء الأحياء ومديري المديريات.

المجالس القومية المتخصصة وممثلي المجتمع المدني.

السيدة رفاعي، مدير عام فرع الهيئة بالسويس.

إيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة بالهيئة.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من المساهمين في هذا الإنجاز، من بينهم مديرة فرع الهيئة بالسويس ومديرة إدارة عتاقة وموظفة بالإدارة، بالإضافة إلى عدد من المتحررين من الأمية.

يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى بناء مجتمع متعلم ومثقف قادر على مواكبة التطورات والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.