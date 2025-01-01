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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبده يحيى يقود تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

غزل المحلة
غزل المحلة
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أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الأربعاء، نظيره البنك الأهلي على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء.

يقود عبده يحيى تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي، بجانب إبراهيم حسن، والتونسي محمد علي بن حمودة.

خاض فريق غزل المحلة 6 مباريات في الدوري الممتاز حتى الآن، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 2 آخرين.

يحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي 

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد حكم - كاستيلو 

خط الوسط: عموري - توريه - بن شرقي - حميدو

وفي الهجوم: إبراهيم حسن - محمد علي بن حمودة - عبده يحيى.

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