"التنسيقية" تنشر انفوجرافًا لأهم تصريحات وزير التموين خلال لقائه بأعضائها

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجرافًا أعدته، تضمن أبرز تصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه بأعضاء التنسيقية.

وشملت تصريحات الوزير ملف الدعم النقدي

واستعراض مجموعة من برامج ومبادرات الوزارة التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما قدم شرحًا مفصلًا حول رؤية الوزراة وجهودها في ملف الدعم الغذائي (التموين والخبز).

كما شملت الاهتمام بالبنية للأساسية للتجارة الداخلية لكونها من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي.

- كما تطرق الحديث إلى مبادرات الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن مواطنيها.

التوسع في مشروعات البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية.

- مشروع زيادة السعات التخزينية للأقماح وتوطين صناعة الصوامع في مصر.



كما شملت التصريحات رؤية الوزارة في تطبيق خططها في ظل عصر الرقمنة.

- تعزيز البورصة الشرائية خاصة السلع الاستراتيجية.

- مدى امكانية دمج الاقتصاد غير الرسمي.