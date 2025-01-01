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الأربعاء 01 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يستقبلون بعثة الأهلي في المطار

استقبال السفارة
استقبال السفارة
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حرص عماد سمير، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بالجزائر، وبرفقته مسئولو السفارة، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار  ‎هواري بومدين، على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة. 

وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة أمس الثلاثاء، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


 

عماد سمير السفارة المصرية بالجزائر الأهلى هواري بومدين طارق قنديل