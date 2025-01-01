أسامة فيصل يقود تشكيل البنك الأهلي أمام غزل المحلة

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره غزل المحلة بملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء.

يقود أسامة فيصل تشكيل البنك الأهلي أمام غزل المحلة، بمعاونة ياو أنور ومحمد إبراهيم ومحمد هلال.

لم يحقق فريق البنك الأهلي سوى فوز وحيد في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد خوضه 6 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات.

يحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المرتبة العاشرة وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبدالغنى، إسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: سيرجى أكا، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمد هلال

وفي الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.