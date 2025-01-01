مشروبات ساخنة للشعور بالانتعاش في ليالي الشتاء الباردة

مع بداية عام جديد مليئ بالحيوية والنشاط مع ليالي الشتاء الباردة ،هناك مشروبات مفيدة دافئة للجسم، هذه المشروبات تحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة وبساطة، وفقا لما جاء في موقع better homes.

الشاى بالأعشاب

من أفضل المشوبات الدافئة المفيدة، وهناك تشكيلة كبيرة من الأعشاب مثل النعناع، الكاموميل، الزنجبيل، أو مزيج من الأعشاب لتكوين مزيج رائع .

الحليب الهندي

هو مشروب هندي مشهور يمزج بين الحليب والكركم والزنجبيل والقرفة، يعتبر مضاد للالتهاب ومقوي عام للمناعة.

الشوكولاتة الساخنة

مشروب رائع، يمكنك مزجه مع القهوة باللبن أو المارشملو أو الكريمة المضروبة بالخلاط .

عصير التفاح الساخن

يوضع مع القرفة والقرنفل يعطي مذاق رائع وجيد .

مشروب التوت البري

التوت البري غني بـمضادات الأكسدة، ويمكن تحضير مشروب ساخن منه بإضافته إلى الماء المغلي مع اضافة العسل.

السحلب

مشروب تركي شهير، عبارة عن حليب بودرة مع السكرالبودرة وجوز الهند الناعم مع السمسم ، يتميز بقوامه الكثيف وطعمه اللذيذة.

الحلبة

مشروب شعبى متاح في أغلب الدول ، يحسن الهضم ويقوي الجسم.

الحمص الشامى

مشروب سوري معروف مصنوع من الحمص المطحون مع التوابل والحليب.

المغات

مشروب مصري قديم يتكون من المغات وهو النبات العشبي المعمر بالاضافة الي السمن والسمسم والسكر والمكسرات والماء