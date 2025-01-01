مودرن سبورت يخطف نقطة من الإسماعيلي

انتهى لقاء مودرن سبورت، مع ضيفه الإسماعيلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، إلا أنهما فشلا في ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل اي أهداف.

ولم ينجح فريق مودرن سبورت في استغلال عامل الأرض والجمهور.

هذا التعادل أضاف نقطة للفريق ليصبح رصيد مودرن 5 نقاط، تذيل بها ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد الإسماعيلي 7 نقاط، في المركز الـ 12 من ترتيب دوري "نايل".