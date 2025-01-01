الأهلي يحسم ملف التجديد لنجومه بعد العودة من الجزائر

يسعى مسؤولو قطاع كرة القدم بنادي الأهلي إلى حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، لا سيما وأن هناك حالة من اللغط في هذا الملف، وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الكابتن محمد رمضان وشركة الكرة بحسم هذا الملف بعد عودة الفريق من الجزائر.

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنتهي عقود كل من أكرم توفيق ، محمد الشناوي، بيرسي تاو، حمزة علاء، علي معلول،عمرو السولية، رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وتم حسم ملف عدم التجديد مع بيرسي تاو لإتاحة مكان للتعاقد مع لاعبين أجانب في ميركاتو الشتاء، ويتم بحث موقف باقي اللاعبين في الوقت الحالي على ان يتم الحسم في الأسبوع المقبل.