سقوط شجرة عملاقة في دمنهور يسبب تهشم سيارات.. صور

شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، سقوط شجرة بشارع الجمهورية علي عدد من السيارات، أثناء انتظارهم في إشارة مرورية بجوار أرض المعارض.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة وعلي الفور هرعت قوات الأمن والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع الشجرة الضخمة وإزالتها من الطريق لاستئناف حركة المرور، بينما تم تحرير المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

طوارئ بسبب الطقس السيئ في البحيرة

كانت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وجهت برفع درجة الإستعداد والتأهب وتمركز المعدات وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

كما أكدت على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث الوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم، وإستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية والمباني المتهالكة الصادر لها قرارات هدم وسرعة إتخاذ اللازم على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.



