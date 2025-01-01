"المنشاوي" يهنئ طلاب الجامعة من ذوي الهمم الفائزين في مسابقة المواهب الذهبية

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، طلاب الجامعة من ذوي الهمم، الفائزين بعدد (٤) جوائز في مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، في موسمها السابع، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، تحت إشراف وزارة الثقافة.

جاء حفل ختام فعاليات الموسم السابع من مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة؛ تحت رعاية وبحضور؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمعماري حمدي السطوحي رئيس القطاع، والدكتورة هادية صابر رئيس الجمعية، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية والدعم لذوي الهمم، خاصةً الموهوبين منهم، مشيراً إلى أهمية دمجهم في المجتمع وتشجيعهم على الإبداع، في ظل تكاتف جهود مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن سعادته بقدراتهم ومواهبهم، وما يتمتعون به من عزيمة وإصرار لتحقيق المستحيل.

جاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، والدكتور محمد ياسين منسق الأنشطة بالمركز.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن شكره لكل من أسهم في تحقيق الطلاب ذوي الهمم لهذه النتائج المشرفة لجامعة أسيوط العريقة، مشيراً إلى أن الجامعة شاركت بحوالي (٢٥) طالب وطالبة، في المسابقة التي انطلقت عام ٢٠١٨ ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم، بهدف اكتشاف المواهب الفنية في مجالات: الغناء الجماعي والفردي، العزف، الاستعراض، والإنشاد الديني، وشارك فيها هذا العام (٤٧٣) متسابق من تسع محافظات، تم تقييمهم من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين.

وعن النتائج؛ أوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن الطالب يوسف حسونة حصل على المركز الأول في مسابقة الإنشاد الدينى، كما حصل فريق الكورال بالمركز على المركز الثانى فى مسابقة الغناء الجماعي، وحصل الطالب مصطفى كمال على المركز الثانى فى مسابقة الغناء الفردي، والطالبة نور المعتصم على المركز الثاني في مسابقة الغناء الفردي (فئة ثانية).

