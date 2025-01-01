حسام موافي يُفسر الحديث النبوي «إنما الأعمال بالنيّات»

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، شرحًا مفصلاً وبسيطًا لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): «إنما الأعمال بالنيّات ، وإنما لكل امريء ما نوى».

وأوضح موافي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال تنقسم إلى 4 نوايا، يختلف كلا منها عن الآخر.

وأشار إلى أن هناك أعمال صالحة بنية صالحة كالصلاة، وأعمال صالحة بنية فاسدة كالشخص الذي يذهب لأداء فريضة الحج بغرض الشهرة فقط.

وأضف موافي، أن هناك أيضًا أعمال فاسدة بنية صالحة؛ كشخص يدفع آخر للصلاة، وأعمال فاسدة بنية فاسدة؛ كشخص يدبر لآخر مصيبة.