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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حسام موافي يُفسر الحديث النبوي «إنما الأعمال بالنيّات»

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، شرحًا مفصلاً وبسيطًا لحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): «إنما الأعمال بالنيّات ، وإنما لكل امريء ما نوى».

وأوضح موافي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال تنقسم إلى 4 نوايا، يختلف كلا منها عن الآخر.

وأشار إلى أن هناك أعمال صالحة بنية صالحة كالصلاة، وأعمال صالحة بنية فاسدة كالشخص الذي يذهب لأداء فريضة الحج بغرض الشهرة فقط.

وأضف موافي، أن هناك أيضًا أعمال فاسدة بنية صالحة؛ كشخص يدفع آخر للصلاة، وأعمال فاسدة بنية فاسدة؛ كشخص يدبر لآخر مصيبة.

الدكتور حسام موافي طب الحالات الحرجة بالقصر العيني