ياسر البخشوان: بحثنا الفرص الاستثمارية مع حكومة أفريقيا الوسطى

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إنه تم حصر الفرص الاستثمارية للتعاون مع الاقتصاد المصري وكبرى الشركات المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وذلك أثناء لقاء وفد المجلس رفيع المستوى المُمثل في المستشار هاني أبو زيد رئيس المجلس ونائبه برئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك حسبما ذكرت فضائية “سكاي نيوز”.

وأضاف “البخشوان”، أنه تم خلال اللقاء تقديم كل الأولوية للشركات والمستثمرين المصريين والشركات العربية الداعمة لهم بالشراكات الاستراتيجية، فضلًا عن أن التعاون شمل بحث ملف الأمن الغذائي ودعم الاحتياطي المصري من السلع الاستراتيجية التي تنتجها أفريقيا الوسطى، وكذلك المحاصيل الاستهلاكية الضرورية بحيث يكون الأولوية لدعم التعاون المصري، موضحًا أن وزارة المالية بجمهورية أفريقيا الوسطى عرضت الخطة المستقبلية لتنمية موارد الدخل القومي متمثلة في مشروعات تُحقق رؤية رئيس الجمهورية، وأهمها تطوير منطقة حرة بالموانئ التي تنتفع بها أفريقيا الوسطى بالكاميرون وكذلك دعم الخدمات اللوجستية لهذه الموانئ.

وأوضح أن الوفد تباحث مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى في ملف الثروة المعدنية وكيفية الاستفادة المثلى للاقتصاد القومي ودعم الاقتصاد القومي المصري باحتياطي من المعادن النفيسة ودعم التبادل التجارى في مجال التعدين بين البلدين، فضلًا عن التعاون مع شركة مصرية كبيرة بنظام الشراكة في إنتاج الطاقة وتنمية سواعد الشركات المصرية في نشاط الاستثمار ودفع عجلة التنمية؛ حيث أن أفريقيا الوسطى تحتاج إلى تنمية قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء.

وأشار “البخشوان” إلى أن مجلس وزراء أفريقيا الوسطى كلف لجان فنية بالتعاون مع الهيئة الاستشارية العليا بقيادة نبيل الغريب بالمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي والذي بدوره أعد فريق عمل متخصص للمشاركة مع اللجنة العليا برئاسة رئيس وزراء أفريقيا الوسطى لمتابعة الأداء الاقتصادي للبلاد.