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الأربعاء 01 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 1100 رضيع فلسطيني منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة

رضيع
رضيع
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أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 1100 رضيع فلسطيني استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني. 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 1091 رضيعا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي، بينهم 238 مولودا جديدا.

وتشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

واستشهد أكثر من 45550 شخصا منذ ذلك الحين، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 108300 آخرين، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

السلطات الفلسطينية 1100 رضيعا فلسطينيا استشهدوا عدوان الاحتلال الإسرائيلي غزة 7 أكتوبر 2023