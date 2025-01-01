سمير التقي: أمريكا مليئة بالمسلحين وحادث "نيو أورليانز" لن يكون الأخير

علق الدكتور سمير التقي مدير مركز الشرق للدراسات، على حادث الدهس في نيو أورليانز، قائلا: "أمريكا مليئة بالمسلحين وهذا الحادث قد لا يكون الأخير".

وأضاف "التقي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما حدث ليس مجرد حادث فردي، وإنما عملية أكبر من ذلك، فالكثير من الحالات بالحوادث الأخرى تعرف باسم الذئاب المنفردة التي تنفذ بعض العمليات وتنسبها إلى بعض الجماعات الإرهابية، وما حدث في أورليانز ما زال غامضا، وفي كل الأحوال، أريد أن أقول إن الولايات المتحدة بها الكثير من المسلحين والغاضبين والانقسام في المجتمع الأمريكي".

وتابع مدير مركز الشرق للدراسات: "هذا في حد ذاته يضع أرضية لكي نتوقع أن هذه الأحداث قد لا تكون الأخيرة، وبخاصة، أن قضية الأسلحة في أمريكا معضلة كبيرة جدا، ولكنها نادرة ما تكون في عهدة أشخاص يمكن أن يرتبطوا بعمليات إرهابية، فالعمليات الإرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية لم ينفذ أغلبها الأمريكيون".

وواصل: "قضية السلاح في الولايات المتحدة لم تتراكب بعد مع قضية الإرهاب الكارثي، ومن ثم، فأنا مهتم بمعرفة هوية الشخص الذي قُتل، هل هو أمريكي؟ وهل هو غاضب لأسباب لها علاقة بأسيا أو الشرق الأوسط؟ ولا أستطيع الإجابة".