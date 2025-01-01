المجر تخسر مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي

خسرت المجر مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وذلك مع بداية العام الجديد.

وقالت صحيفة "هويته" النمساوية اليوم إن المجر لم تنفذ متطلبات الإصلاح المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي وكانت المهلة حتى نهاية عام 2024؛ لكن هذا لم يحدث؛ وبسبب هذا الانتهاك لسيادة القانون الاوروبي تفقد المجر حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تجميد الأموال البالغة 1.04 مليار يورو، والتي كانت مخصصة لبرامج تعزيز المناطق الضعيفة هيكليا لأنه، وفقا لتحليلات مفوضية الاتحاد الأوروبي، لا تمتثل المجر للعديد من معايير الاتحاد الأوروبي والقيم الأساسية.

وذكرت الصحيفة أنه خلال يوليو الماضي؛ تم الكشف عن أن المجر اقترضت مليار يورو من بنوك الصين لسد الفجوات المالية وان مدة القرض تبلغ ثلاث سنوات.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق، وأن فرض عقوبات على المجر بسبب سياسات رفض استقبال اللاجئين.